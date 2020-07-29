Культурний фонд починає прийом заявок на програму підтримки

Український культурний фонд розпочинає 30 липня 2020 року прийом аплікаційних заявок на конкурсну програму «Культура в часи кризи: інституційна підтримка».

Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.

«Програма розроблена для сприяння стабільному розвитку культурних та креативних індустрій в часи пандемії та підвищенню конкурентоспроможності малого та середнього бізнесу культурної галузі», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, цілі програми: підтримка організаційної спроможності культурних інституцій всіх форм власності, що зазнали впливу внаслідок дії карантинних обмежень; сприяння збільшенню робочих місць в креативних індустріях та убезпечення скорочення працівників; стабілізація роботи суб'єктів культурно-пізнавального (внутрішнього) туризму через компенсацію збитків у зв’язку із дією карантинних обмежень; підтримка кіноіндустрії в часи пандемії.

Бюджет програми - 540 млн грн.

У межах програми підтримка надаватиметься за 9-ма ЛОТами у відповідних секторах ККІ.

Докладніше – на офіційному сайті УКФ.

Як повідомляє МКІП у Facebook, 31 липня очільниці проєктного відділу та відділу з питань фінансування проєктів УКФ Тетяна Лишневець та Людмила Грекова розкажуть про цілі програми; бюджет програми та його розподіл за секторами; типи та види витрат, дозволені до підтримки; те, хто може бути заявником та інше.

Вебінар транслюватиметься на YouTube.