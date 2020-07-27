Держпідтримка кіно: МКІП продовжило обговорення проєкту

Міністерство культури та інформаційної політики продовжило строки громадського обговорення проєкту постанови уряду «Про затвердження Порядку та умов надання державної підтримки кінематографії у формі надання державної субсидії на розвиток кінопроєкту» до 4 серпня 2020 року.

Про це повідомляється на сайті МКІП.

«Міністерство культури та інформаційної політики України повідомляє про продовження строку приймання зауваження і пропозиції до проєкту наказу Міністерства культури та інформаційної політики України «Про затвердження Порядку та критеріїв проведення творчого конкурсу (пітчингу), а також порядку прийняття рішення Радою з державної підтримки кінематографії про надання державної підтримки у формах, передбачених пунктами 1-3 частини першої статті 7 Закону України «Про державну підтримку кінематографії в Україні» (далі – проєкт наказу), розміщеного на офіційному вебсайті міністерства з метою громадського обговорення», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зауваження і пропозиції до проєкту наказу приймаються від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань до 4 серпня 2020 року в письмовому та/або електронному вигляді на адресу МКІП.

"З метою налагодження системного діалогу органів виконавчої влади з громадськістю, підвищенню якості підготовки рішень з важливих питань державного і суспільного життя з урахуванням громадської думки, створенню умов для участі громадян у розробленні проєктів таких рішень усі зібрані пропозиції та зауваження будуть обговорені на засіданні за круглим столом, яке відбудеться незабаром після завершення строку приймання пропозицій та зауважень", - наголосили у міністерстві і закликали усі сторони до конструктивного діалогу та об’єднання зусиль в розбудові прозорої, комплексної системи конкурсних відборів кінопроєктів на виробництво яких виділяється державна фінансова підтримка.