Держава відсудила частину акцій Одеської кіностудії - МКІП

Держава відсудила частину акцій Одеської кіностудії - МКІП

Укрінформ
Північний апеляційний господарський суд 22 липня задовольнив апеляційну скаргу, подану Міністерством культури та інформаційної політики, та визнав за державою право власності на 7 400 065 акцій ПрАТ «Одеська кіностудія».

Про це повідомляє пресслужба МКІП.

«Відповідною постановою суд повністю скасував рішення Господарського суду міста Києва від 21.01.2020 року у справі № 910/5090/19 і ухвалив нове рішення, яким у задоволенні позовних вимог відмовлено повністю», - ідеться в повідомленні.

Як повідомлялося, у 2005 році Одеську кіностудію було реорганізовано з державного підприємства в акціонерне товариство. Відтоді 50% + 1 акція належали державі, решта - ТОВ «Нова кіностудія» та ТОВ «Медіа коворкінг».

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Водночас 21 січня 2020 року Господарський суд Києва ухвалив рішення про передачу в руки приватників 12% акцій ПрАТ "Одеська кіностудія". Таким чином, держпакет акцій в розмірі 50% плюс 1 акція скорочувався до 38%, і держава по суті втрачала контроль над підприємством.

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