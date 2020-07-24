Держава відсудила частину акцій Одеської кіностудії - МКІП

Про це повідомляє пресслужба МКІП.

«Відповідною постановою суд повністю скасував рішення Господарського суду міста Києва від 21.01.2020 року у справі № 910/5090/19 і ухвалив нове рішення, яким у задоволенні позовних вимог відмовлено повністю», - ідеться в повідомленні.

Як повідомлялося, у 2005 році Одеську кіностудію було реорганізовано з державного підприємства в акціонерне товариство. Відтоді 50% + 1 акція належали державі, решта - ТОВ «Нова кіностудія» та ТОВ «Медіа коворкінг».

Водночас 21 січня 2020 року Господарський суд Києва ухвалив рішення про передачу в руки приватників 12% акцій ПрАТ "Одеська кіностудія". Таким чином, держпакет акцій в розмірі 50% плюс 1 акція скорочувався до 38%, і держава по суті втрачала контроль над підприємством.