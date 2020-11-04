Ткаченко направляє примірники «Справи Василя Стуса» у бібліотеки

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко повідомив, що вже отримав замовлену частину накладу книги Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса" і найближчим часом відправить примірники до бібліотек.

Про це він написав у Телеграмі, повідомляє Укрінформ.

«Отримав додрук накладу книги про «Справу Василя Стуса» і одразу відправляю примірники до бібліотек. Як і обіцяв», - зазначив Ткаченко.

За його словами, книги отримають Донецька обласна бібліотека для дітей, Обласна універсальна наукова бібліотека ім.Д.Чижевського, Луганська обласна універсальна наукова бібліотека, Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека, Полтавська обласна універсальна наукова бібліотека, КЗ "Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Олеся Гончара".

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«Справу Василя Стуса» міністр передасть у Чернігівську обласну універсальну наукову бібліотеку імені В.Г. Короленка, Публічну бібліотеку імені Лесі Українки, м. Київ, Національну бібліотеку України імені Ярослава Мудрого, Одеську національну наукову бібліотеку.

Але на книгу можуть також розраховувати Харківська державна наукова бібліотека ім В.Г. Короленка, Національна історична бібліотека України та Державна бібліотека України для юнацтва.

«МКІП рекомендує книгу, а я особисто всебічно закликаю до її прочитання. І, звісно ж, перемоги видавництву та автору в апеляційному суді», - підкреслив міністр.

10 листопада Ткаченко пообіцяв особисто закупити частину накладу для національних бібліотек.

Як повідомляв Укрінформ, Дарницький районний суд Києва частково задовольнив позов народного депутата Віктора Медведчука проти видавництва Vivat та історика і журналіста Вахтанга Кіпіані про заборону видання і поширення книги "Справа Василя Стуса". В той же день книгу розкупили за лічені хвилини, тож видавництво Vivat вирішило додрукувати новий наклад, поки судове рішення не набуло чинності.

Медведчук подав до суду на автора книги про Стуса Вахтанга Кіпіані наприкінці серпня 2019 року. Він заперечував 9 епізодів з книги та вимагав заборонити її розповсюдження.

"Справа Василя Стуса" вийшла у видавництві Vivat у 2019 році. Книга містить документи з архіву колишнього КДБ УРСР про резонансну справу поета Василя Стуса, покази свідків, листи поета з тюрми, спогади його рідних і друзів.

Медведчук був призначений державним адвокатом Стуса, коли його у 1980 році заарештували вдруге.