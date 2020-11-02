Заборонена через Медведчука книга про Стуса вийшла з рішенням суду на форзацах

Видавництво “Vivat” випустило новий наклад книги Вахтанга Кіпіані “Справа Василя Стуса”, розмістивши на її форзацах рішення Дарницького райсуду Києва щодо її заборони.

Як передає Укрінформ, про це повідомила генеральний директор видавництва "Vivat" Юлія Орлова у Фейсбуці.

“Цей тираж особливий у всіх сенсах, але прийшла пора розповісти про підготовлений нами з Вахтангом Кіпіані сюрприз. ... На форзацах книги розміщено рішення Дарницького райсуду про заборону книги в першій інстанції, яке може вступити в силу 18.11.20, та передмова укладача книги Вахтанга Кіпіані”, - написала Орлова.

Вона додала, що наклад у такому вигляді друкується вперше.

Як повідомлялося, 19 жовтня 2020 року Дарницький районний суд Києва частково задовольнив позов народного депутата Віктора Медведчука проти видавництва «Vivat» та історика і журналіста Вахтанга Кіпіані про заборону видання і поширення книги «Справа Василя Стуса».

Зокрема, суд визнав недостовірними деякі фрази, наведені у книзі, і зобов’язав видалити їх, а також заборонити розповсюджувати надрукований тираж книги та подальше її тиражування до усунення фраз, що несуть інформацію про Медведчука.

Також суд ухвалив заборонити Кіпіані та видавництву поширення пов’язаної з книгою інформації у пресі, на радіо, телебаченні, в інтернеті та інших ЗМІ.

У видавництві заявили, що подадуть апеляцію на рішення суду.

Виходячи з того, що вже було розповсюджено майже 20 тис. примірників книги, її вирішили додрукувати.

Водночас міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що МКІП рекомендує до читання книгу Вахтанга Кіпіані про справу Василя Стуса. Ткаченко додав, що, поки справа буде в апеляції, особисто закупить частину накладу для національних бібліотек.