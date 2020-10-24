“Справа Василя Стуса” вийде в аудіоверсії — Кіпіані

Книга “Справа Василя Стуса” буде опублікована в аудіоверсії.

Озвучить книгу режисер та актор Ахтем Сеїтаблаєв, повідомив автор Вахтанг Кіпіані на своїй сторінці у Фейсбук.

“Чудова ранкова новина. "Справа Василя Стуса" вийде в аудіоверсії. Стус звучатиме голосом мого чудового друга, режисера та актора Ахтема Сеїтаблаєва”, - зазначив Кіпіані.

Водночас генеральний директор видавництва "Vivat" Юлія Орлова уточнила, що, зважаючи на велику кількість архівних матеріалів, книга буде спеціально адаптована для аудіоверсії.

“Ви ж пам'ятаєте, що книга на 80% складається з архівних документів. Деякі з них важко сприймати на слух, тому ми адаптуємо аудіоверсію для полегшення сприйняття на слух і дещо скоротимо її. Але будьте певні — найважливіше точно буде озвучено”, - розповіла Орлова.

Як повідомляв Укрінформ, Дарницький районний суд Києва 19 жовтня частково задовольнив позов народного депутата Віктора Медведчука проти видавництва Vivat та історика і журналіста Вахтанга Кіпіані про заборону видання і поширення книги "Справа Василя Стуса".

У видавництві заявили, що подадуть апеляцію на рішення суду.

Виходячи з того, що вже було розповсюджено майже 20 тис. примірників книги, її вирішили додрукувати.

В Офісі Президента відреагували на цей випадок, зазначивши, що "здивовані деякими формулюваннями у вказаному рішенні", проте, незалежність судової гілки влади не ставлять під сумнів.

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявив, що МКІП рекомендує до читання книгу Вахтанга Кіпіані про справу Василя Стуса. Ткаченко додав, що поки справа буде в апеляції, особисто закупить частину накладу для національних бібліотек.

Медведчук подав до суду на автора книги про Стуса Вахтанга Кіпіані наприкінці серпня 2019 року. Він заперечував 9 епізодів з книги та вимагав заборонити її розповсюдження.

Сам Медведчук, коментуючи позов, заявив, що "якщо людина дозволяє собі висловлювання, які не відповідають дійсності, то це є предметом судового розгляду".

"Справа Василя Стуса" вийшла у видавництві Vivat у 2019 році. Книга містить документи з архіву колишнього КДБ УРСР про резонансну справу поета Василя Стуса, покази свідків, листи поета з тюрми, спогади його рідних і друзів.

Медведчук був призначений державним адвокатом Стуса, коли його у 1980 році заарештували вдруге.