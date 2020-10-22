«Vivat» додрукує 15 тисяч примірників книги про справу Стуса

Харківське видавництво Vivat розпочало друк нового накладу книги Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса".

Про це передає Укрінформ із посиланням на інформацію від видавництва у Фейсбуці.

"За останні дні ми отримали тисячі передзамовлень книги "Справа Василя Стуса", тому вчора запустили друк нового накладу - 15 тисяч примірників", - йдеться у повідомленні.

Усі, хто передзамовив книгу - зробив свій внесок у підтримку історичної правди. Тому ми прийняли рішення, що 5% від продажів книг з нового накладу ми перерахуємо на проєкт "Історична Правда". А це - 200 тисяч гривень.

Як повідомляв Укрінформ, 29 серпня 2019 року голова політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук подав до суду на журналіста Вахтанга Кіпіані, який є автором-упорядником книги "Справа Василя Стуса", що розкриває правду про кримінальну справу, життя і смерть видатного письменника та діяча.

Згодом Медведчук у суді добився заборони розповсюдження книги про Стуса, а у видавництві вирішили подати апеляцію на рішення суду. Виходячи з того, що вже було розповсюджено майже 20 тис. примірників книги, її вирішили додрукувати.

Віктор Медведчук був адвокатом Василя Стуса на судовому процесі в 1980 році. Сам Стус протестував проти цього призначення, але не зміг домогтися заміни захисника. У виступі перед судом Медведчук заявив, що всі злочини підсудного заслуговують покарання.

Суть позову Медведчука зводиться до того, щоб вилучити з продажу, по суті, заборонити поширення книги "Справа Василя Стуса" Вахтанга Кіпіані в будь-якій формі й на будь-якій території. Водночас за словами Кіпіані, вже продано близько 10 тис. екземплярів книги.

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Сам Медведчук, коментуючи позов, заявив, що "якщо людина дозволяє собі висловлювання, які не відповідають дійсності, то це є предметом судового розгляду".