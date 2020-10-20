Епіфаній прокоментував заборону книги про Стуса: Правду не ув'язнити

Українcький народ продовжує виборювати право знати свою історію – справжню, а не системно фальсифіковану державою-агресором з усіма її міфами та втаємниченням правди.

Про це предстоятель Православної церкви України Епіфаній написав у Фейсбуці, коментуючи рішення суду про заборону видання і поширення книги Вахтанга Кіпіані «Справа Василя Стуса».

«Суспільство змушене протистояти посяганню на свободу слова, як на основоположне право людини, без якого неможлива правова країна, у якій ми всі прагнемо жити», - вважає Епіффаній. На його думку, справедливість цього твердження доводить резонансне рішення суду щодо заборони книги «Справа Василя Стуса».

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«У ці дні кожен, хто боронить правдиву українську історію та пам’ять про Василя Стуса, відгукується на заклик великого поета та дисидента: «Усі, хто проти диктатури, – встаньте!». Реакцією на вчорашнє рішення суду український народ доводить: тиранія Радянського Союзу більше ніколи не матиме місця у нашій демократичній незалежній державі, як би цього не хотіли і не домогались совєцькі адепти. А правда про їхню негідну діяльність вже добре відома і буде поширюватись й далі – її неможливо ув’язнити, заборонити чи приректи на несправедливу смерть.

Ми неодноразово були свідками, як українську історію замовчували, змінювали, маскували. Зокрема, як спотворювали історію нашої Церкви. Та правда завжди перемагає, вона є тим світлом, що долає будь-яку темряву. Ба більше, що ретельніше її намагаються приховати, то більш яскравою та очевидною вона стає. Саме тому світла пам’ять про Стуса завжди житиме в українському серці, незважаючи на будь-які заборони. Адже Стус справді був завжди вільним, навіть під час свого ув’язнення в радянській камері», - написав митрополит.

Як повідомляв Укрінформ, Дарницький районний суд Києва частково задовольнив позов народного депутата Віктора Медведчука проти видавництва Vivat та історика і журналіста Вахтанга Кіпіані про заборону видання і поширення книги "Справа Василя Стуса".

Медведчук подав до суду на автора книги про Стуса Вахтанга Кіпіані наприкінці серпня 2019 року. Він заперечував 9 епізодів з книги та вимагав заборонити її розповсюдження.

"Справа Василя Стуса" вийшла у видавництві Vivat у 2019 році. Книга містить документи з архіву колишнього КДБ УРСР про резонансну справу поета Василя Стуса, покази свідків, листи поета з тюрми, спогади його рідних і друзів.

Медведчук був призначений державним адвокатом Стуса, коли його у 1980 році заарештували вдруге.

В Офісі Президента відреагували на цей випадок, зазначивши, що "здивовані деякими формулюваннями у вказаному рішенні", проте незалежність судової гілки влади не ставлять під сумнів.

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявив, що МКІП рекомендує до читання книгу Вахтанга Кіпіані про справу Василя Стуса. Ткаченко додав, що поки справа буде в апеляції, особисто закупить частину накладу для національних бібліотек.