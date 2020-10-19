Заборону книги про Стуса через позов Медведчука розгляне комітет Ради

Комітет Верховної Ради з питань свободи слова на засіданні 20 жовтня розгляне питання щодо рішення Дарницького суду Києва про заборону поширювати книгу Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса" через згадування в ній лідера партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука.

Як передає Укрінформ, про це поінформувала голова підкомітету з питань права громадян на інформацію Комітету ВР з питань свободи слова Тетяна Циба (фракція "Слуга народу") у Фейсбуці.

"Забороняти книжки - така собі історія. В нікуди. Обов‘язково розглянемо це завтра на засіданні комітету з питань свободи слова", - написала Циба.

Як зазначається на сайті Комітету, засідання відбудеться у вівторок, 20 жовтня о 14:30. Порядок денний засідання наразі не оприлюднено.

Як повідомляв Укрінформ, Дарницький районний суд Києва частково задовольнив позов народного депутата Віктора Медведчука проти видавництва Vivat та історика і журналіста Вахтанга Кіпіані про заборону видання і поширення книги "Справа Василя Стуса".

Медведчук подав до суду на автора книги про Стуса Вахтанга Кіпіані наприкінці серпня 2019 року. Він заперечував 9 епізодів з книги та вимагав заборонити її розповсюдження.

"Справа Василя Стуса" вийшла у видавництві Vivat у 2019 році. Книга містить документи з архіву колишнього КДБ УРСР про резонансну справу поета Василя Стуса, покази свідків, листи поета з тюрми, спогади його рідних і друзів.

Медведчук був призначений державним адвокатом Стуса, коли його у 1980 році заарештували вдруге.