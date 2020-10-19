Заборонену через Медведчука книгу про Стуса розкупили «за хвилини»
Про це повідомляє видавництво Vivat у Фейсбуці.
"Книгу "Справа Василя Стуса" Вахтанга Кіпіані розкупили за лічені хвилини і у видавництві, і в решти дистриб'юторів. Ми прийняли рішення додрукувати новий наклад, поки рішення суду не вступило в силу, і ми маємо на це право. Передзамовлення на книгу можна зробити тільки в інтернет-магазині Vivat та особисто у автора Вахтанга Кіпіані", - йдеться у повідомленні.
У видавництві також повідомили, що новий наклад орієнтовно очікується 2 листопада. Повідомляється також, що роздрібна ціна на книгу не змінилася і становить 260 грн. "Ми не хочемо спекулювань на гарячій темі і закликаємо не робити цього й інших книжкових дистриб'юторів", - зазначило видавництво.
Як повідомляв Укрінформ, Дарницький районний суд Києва частково задовольнив позов народного депутата Віктора Медведчука проти видавництва Vivat та історика і журналіста Вахтанга Кіпіані про заборону видання і поширення книги "Справа Василя Стуса".
Медведчук подав до суду на автора книги про Стуса Вахтанга Кіпіані наприкінці серпня 2019 року. Він заперечував 9 епізодів з книги та вимагав заборонити її розповсюдження.
"Справа Василя Стуса" вийшла у видавництві Vivat у 2019 році. Книга містить документи з архіву колишнього КДБ УРСР про резонансну справу поета Василя Стуса, покази свідків, листи поета з тюрми, спогади його рідних і друзів.
Медведчук був призначений державним адвокатом Стуса, коли його в 1980 році заарештували вдруге.