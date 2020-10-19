Заборонену через Медведчука книгу про Стуса розкупили «за хвилини»

Після сьогоднішнього рішення суду книгу "Справа Василя Стуса" Вахтанга Кіпіані розкупили за лічені хвилини, тож видавництво Vivat вирішило додрукувати новий наклад, поки судове рішення не набуло чинності.

Про це повідомляє видавництво Vivat у Фейсбуці.

"Книгу "Справа Василя Стуса" Вахтанга Кіпіані розкупили за лічені хвилини і у видавництві, і в решти дистриб'юторів. Ми прийняли рішення додрукувати новий наклад, поки рішення суду не вступило в силу, і ми маємо на це право. Передзамовлення на книгу можна зробити тільки в інтернет-магазині Vivat та особисто у автора Вахтанга Кіпіані", - йдеться у повідомленні.

У видавництві також повідомили, що новий наклад орієнтовно очікується 2 листопада. Повідомляється також, що роздрібна ціна на книгу не змінилася і становить 260 грн. "Ми не хочемо спекулювань на гарячій темі і закликаємо не робити цього й інших книжкових дистриб'юторів", - зазначило видавництво.

Як повідомляв Укрінформ, Дарницький районний суд Києва частково задовольнив позов народного депутата Віктора Медведчука проти видавництва Vivat та історика і журналіста Вахтанга Кіпіані про заборону видання і поширення книги "Справа Василя Стуса".

Медведчук подав до суду на автора книги про Стуса Вахтанга Кіпіані наприкінці серпня 2019 року. Він заперечував 9 епізодів з книги та вимагав заборонити її розповсюдження.

"Справа Василя Стуса" вийшла у видавництві Vivat у 2019 році. Книга містить документи з архіву колишнього КДБ УРСР про резонансну справу поета Василя Стуса, покази свідків, листи поета з тюрми, спогади його рідних і друзів.

Медведчук був призначений державним адвокатом Стуса, коли його в 1980 році заарештували вдруге.