Нацрада позапланово перевірить «112 Україна» та «NewsOne»

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення на засіданні 15 жовтня призначила позапланові виїзні перевірки телеканалам «Z ZIK», «112 Україна» та «NewsOne» через порушення, пов'язані з передвиборчою агітацією.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«За результатами моніторингу мовлення ТОВ «ТРК «Нові комунікації», Львів, логотип «Z ZIK», за 6 – 8 жовтня 2020 року зафіксовано трансляцію у прямому ефірі, зокрема 6 жовтня о 14:58, 7 жовтня об 11:48 та о 12:29 і 8 жовтня о 13:45, сюжетів, присвячених висвітленню візитів народного депутата Наталії Королевської до міст України з метою підтримки суб’єктів виборчого процесу – представників осередків партії «Опозиційна платформа - За життя», що містять передвиборчу агітацію та символіку партії, а також зафіксовано надання ліцензіатом переваги кандидату, що є ознаками порушення ліцензіатом вимог пункту А частини першої статті 59-ї Закону України «Про телебачення і радіомовлення», частини четвертої статті 51-ї Виборчого кодексу України, частини п’ятої статті 51-ї Виборчого кодексу України, частини четвертої статті 57-ї Виборчого кодексу України», - сказав відповідальний секретар Національної ради Юрій Зіневич.

Водночас він зазначив, що такі самі порушення зафіксовані в ефірах телеканалів «112 Україна» та «NewsOne».

«За результатами моніторингу мовлення ТОВ «ТРК «112-ТВ», Київ, логотип «112 Україна» за 7 – 9 жовтня 2020 року зафіксовано трансляцію таких сюжетів у прямому ефірі, зокрема 7 жовтня о 12:27, 13:29, 15:39, а 8 жовтня о 13:44, 9 жовтня о 13:22». – зазначив Зіневич.

За його словами, на супутниковому телеканалі «NewsOne» (ТОВ «Новини 24 години», м. Київ) сюжети про поїздки Королевської виходили у прямому ефірі 7 жовтня о 13:39, а 8 жовтня - о 12:44 та 14:44.