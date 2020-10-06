Має бути кримінальне покарання: у Раді прокоментували зустріч Медведчука з Путіним

Верховна Рада має ухвалити закон про притягнення українських політиків до кримінальної відповідальності за будь-яку взаємодію з посадовцями Російської Федерації.

Як передає Укрінформ, про це заявив представник Кабінету Міністрів у Верхній Раді, депутат із фракції партії «Слуга народу» Василь Мокан в ефірі телеканалу «Еспресо», коментуючи зустріч голови політради ОПЗЖ Віктора Медведчука з президентом РФ Володимиром Путіним у Москві.

«У Верховній Раді є вже низка законопроєктів, співавтором одного з яких є я (йдеться про законопроєкт №4136 - ред.), і який обмежує або забороняє та вводить відповідальність, у тому числі кримінальну, за контакти й співпрацю з країною-агресором, Російською Федерацією. І я буду підтримувати в парламенті будь-які законодавчі ініціативи, які будуть спрямовані на те, що поки в нас є території, тимчасово окуповані Російською Федерацією, контакти з цією країною мають бути тільки на офіційному рівні», - зазначив Мокан.

За його словами, може йтися тільки про переговори задля поступу в питанні миру та безпеки, «але виключно з українським порядком денним і з офіційним статусом».

Парламентарій також підкреслив, що візити українських політиків до Росії є продовженням просування в медійному плані проросійського порядку денного стосовно того, нібито «Україна в чомусь винна, а тому потрібно, в тому числі й на міжпарламентському рівні, проводити переговори, а сам Медведчук подається в ролі «миротворця».

Представник уряду у ВР назвав зустріч Медведчука з Путіним черговою провокацією.

«Це не перша провокація. Інакше як провокацією з боку Медведчука і депутатів від ОПЗЖ це назвати не можна... Те, що відбувається, я вважаю підігруванням окупаційному режиму Кремля і, відповідно, російській аудиторії, тому що це подається як візит парламентаріїв і тих, хто хоче миру, а Українська держава й українська влада показується натомість як така, що йде на порушення начебто і Мінських угод, і переговорів», - зауважив Мокан.

Як повідомляв Укрінформ, 21 вересня група народних депутатів зареєструвала у Верховній Раді законопроєкт №4136, яким пропонує встановити заборону для деяких категорій осіб публічно заперечувати окремі міжнародні злочини, збройну агресію Російської Федерації та тимчасову окупацію частини території України, а також - обмежити їхню взаємодію з органами влади та посадовими особами РФ.

Народний депутат, голова політради ОПЗЖ Медведчук 6 жовтня зустрівся у Москві з Путіним. З-поміж іншого, в рамках зустрічі Медведчук поцікавився в Путіна про можливість постачання до України російської вакцини від COVID-19.

Фото: tyzhden.ua