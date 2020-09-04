Завод дружини Медведчука постачає дизпаливо в Крим - "Схеми"

Російський Новошахтинський завод нафтопродуктів, який контролює дружина народного депутата Віктора Медведчука Оксана Марченко, постачає продукцію в окупований Крим. Газойль постачають через російські компанії-дилери.

Про це йдеться у розслідуванні програми "Схеми", передає Укрінформ.

Російські компанії "ЮЛК-Альянс", "Стройпроминвест" і ТК "Югдизель" підтвердили, що реалізують продукцію Новошахтинського заводу нафтопродуктів, в тому числі в окупований Крим. Паливо доставляють на півострів бензовозами.

Про те, що Марченко контролює більшу частку розташованого у Ростовській області підприємства, зазначено у декларації Медведчука. Сам політик відмовився відповідати на питання журналістів про бізнес його родини.

Читайте також: Дружина Медведчука розширила свій нафтобізнес у Росії

Крім того, журналісти з'ясували, що нафтопродукти з цього ж заводу постачають танкерами у Сполучені Штати, де Медведчук з 2014 року перебуває під санкціями. Щоб обійти санкції, контракти укладаються не напряму, а через швейцарську фірму-посередника з оточення депутата російської Держдуми.

Віктор Медведчук відмовився надавати коментар до розслідування.

"Щодо бізнесу – я ніяких коментарів нікому не даю", – повідомив він журналісту «Схем» біля Верховної Ради. "Новошахтинський завод нафтопродуктів" же так і не відповів на журналістський запит.

Нагадаємо: раніше журналісти з'ясували, що Медведчук разом з олігархом Ігорем Коломойським заробляли на схемі постачання російського вугілля держкомпанії "Центренерго".