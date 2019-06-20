Дружина Медведчука розширила свій нафтобізнес у Росії

Дружина голови політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука Оксана Марченко контролює вже не 50, а 61% російської компанії "НЗНП Трейд", яка бурить нафтові свердловини в Ханти-Мансійському окрузі Росії.

Про це повідомляють журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший») з посиланням на реєстр юридичних осіб Росії.

Зміни серед засновників підприємства НЗНП Трейд відбулися наприкінці травня 2019 року. 23 травня частка кіпрської компанії Ventolor Holding LTD, якою одноосібно володіє Оксана Марченко через TUMILLON INVESTMENTS LTD, зросла з 50,1% до 61%.

Частка у «НЗНП Трейд» Наталії Лавренюк зросла із 14,9% до 25%. А компанії з орбіти російського бізнесмена-аграрія Сергія Кислова ООО «Развитие» та ООО «Дол» вийшли зі співзасновників.

Станом на 19 червня 2019 року частки підприємства розподілилися таким чином: Ventolor Holding LTD – 61%, Наталія Лавренюк – 25% та АО «Фінконсалтпро» – 14%. На кінець травня структура кіпрських фірм не змінювалася – бенефіціаром значилася Оксана Марченко.

Наталія Лавренюк – не чужа людина родині Медведчука. Відповідно до даних журналістів, протягом 2018 року Віктор Медведчук з Марченко та Наталією Лавренюк летіли одним приватним літаком з Києва до Анапи.

АО «Фінконсалтпро» – новий бізнес-партнер родини Медведчука у нафтовому бізнесі. Відповідно до даних російського реєстру, компанією володіє її директор – Ніколян. До останнього часу він займався популяризацією малої авіації, був співзасновником ряду аероклубів у Росії, також досі є співзасновником «Фонду сприяння розвитку авіації загального призначення».