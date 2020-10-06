Медведчук з'їздив до Путіна і попросив зняти санкції з низки українських підприємств

Голова політради партії «Опозиційна платформа - За життя» Віктор Медведчук попросив президента РФ Володимира Путіна, якого називають його кумом, допомогти у знятті санкції РФ з низки українських підприємств.

Про це йдеться в повідомленні Кремля, передає Укрінформ.

«Зрозуміло, що відносини між Україною і Росією носять складний характер протягом останніх років. І в першу чергу економічні, торговельні відносини. Це пов'язано в тому числі й з санкційним режимом, який було введено владою України, паном Порошенком», - сказав Медведчук.

Він заявив, що російські санкції завдали «дуже серйозної шкоди» промисловості України та економіці в цілому, через що були закриті «десятки тисяч» підприємств. Медведчук звернувся з проханням посприяти щодо часткового зняття санкцій після того, як до нього звернулася «Ліга промисловців і роботодавців», до якої входить 240 підприємств.

Зі свого боку Путін заявив, що потрібно готуватися до того, що російські санкції з України будуть зняті, але це, за його словами, не можна робити в односторонньому порядку. Однак Путін запропонував розпочати займатися цим питанням на різних рівнях. «Можна пропрацювати це у нас із Торгово-промисловою палатою, з деякими іншими об'єднаннями підприємців і в уряді, звичайно, Російської Федерації. Я попрошу колег, щоб вони з Вами зустрілися і, що називається, хоча б почали цю роботу», - сказав Путін.

Він також у відповідь на прохання співрозмовника сказав, що попросить прем'єр-міністра РФ Михайла Мішустіна провести зустріч із Медведчуком.

Зустріч Медведчука і Путіна пройшла 6 жовтня в резиденції президента РФ Ново-Огарьово.

Україна почала вводити різнопланові санкції проти РФ після початку російської агресії в 2014 році.

Раніше в розслідуванні програми "Схеми" повідомили, що російський Новошахтинський завод нафтопродуктів, який контролює дружина народного депутата Віктора Медведчука Оксана Марченко, постачає продукцію в окупований Крим.