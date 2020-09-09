На пост заступника генпрокурора претендує чиновник, якого пов’язують з Медведчуком

Колишній заступник головного військового прокурора Генпрокуратури Максим Якубовський претендує на посаду заступника Генпрокурора.

Як передає Укрінформ, відповідна інформація оприлюднена у деклалації Якубовського.

Зокрема, у декларації про доходи за 2019 рік, яку подав Якубовський, місцем роботи або майбутньої роботи вказано Офіс генерального прокурора, а посаду, яку він обіймає чи на яку претендує, – заступник генерального прокурора.

Водночас керівник "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін на своїй сторінці у Фейсбуці написав: "Венедіктова призначила своїм заступником Максима Якубовського". При цьому Шабунін стверджує, що Якубовський має "зв'язки з Медведчуком".

На сайті Офісу генпрокурора поки що відсутня інформація про призначення Якубовського. Однак два джерела з ОГП повідомили у коментарі Укрінформу, що Якубовського все ж призначили заступником генпрокурора. "Є наказ (про призначення - ред.). Приступає до обов'язків із завтрашнього дня", - сказав обізнаний співрозмовник.

Максим Якубовський у 2015-2017 роках очолював військову прокуратуру Південного регіону. У 2017-му році він став заступником головного військового прокурора Генеральної прокуратури Анатолія Матіоса.

У розслідуванні PROSUD йдеться, що з 2011 до 2013 року Якубовський працював експертом Центру правових ініціатив "Правова держава", який пов’язують із Віктором Медведчуком.