Венедіктова звільнила Піскуна – Центр протидії корупції

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова звільнила Святослава Піскуна з посади свого позаштатного радника.

Про це пише Центр протидії корупції у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Генпрокурорка Ірина Венедіктова звільнила свого радника Святослава Піскуна. Він пробув на посаді менше місяця», - йдеться у повідомленні.

Укрінформ звернувся до Офісу генерального прокурора щодо офіційного коментаря з цього приводу.

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Як повідомляв Укрінформ, наприкінці липня Венедіктова призначила Піскуна своїм радником.