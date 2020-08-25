Венедіктова звільнила Піскуна – Центр протидії корупції
Укрінформ
Генеральний прокурор Ірина Венедіктова звільнила Святослава Піскуна з посади свого позаштатного радника.
Про це пише Центр протидії корупції у Фейсбуці, передає Укрінформ.
«Генпрокурорка Ірина Венедіктова звільнила свого радника Святослава Піскуна. Він пробув на посаді менше місяця», - йдеться у повідомленні.
Укрінформ звернувся до Офісу генерального прокурора щодо офіційного коментаря з цього приводу.
Як повідомляв Укрінформ, наприкінці липня Венедіктова призначила Піскуна своїм радником.