Венедіктова підписала заяву Холодницького про звільнення

Генпрокурор Ірина Венедіктова видала наказ про звільнення Назара Холодницького з посади керівника САП та органів прокуратури на підставі його заяви.

Відповідні документи Холодницький сам виклав у Фейсбуці, передає Укрінформ.

“Наказую: звільнити Холодницького Назара Івановича з посади заступника генерального прокурора - керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу генерального прокурора та органів прокуратури з 21 серпня 2020 року у зв'язку з поданням заяви про звільнення з посади за власним бажанням”, - йдеться у наказі, який підписала Венедіктова.

Холодницький не уточнив причин, через які вирішив звільнитися, але висловив переконання, що робота САП під його керівництвом була ефективною та результативною.

Зокрема, Холодницький зазначив, що після призначення на посаду його мета полягала у створенні та формуванні такого органу, який би відповідав найкращим міжнародним стандартам та був на рівні і передовими правоохоронними органами світу. Він, серед іншого, наголосив, що у САП кожен прокурор є повністю самостійною процесуальною фігурою.

Також він зазначив, що серед принципів, які він намагався втілити на своїй посаді - це систематичне підвищення професійної майстерності, незалежність прокурорів та САП як інституції, повага одне до одного та рівність.

"Моїм особистим завданням було забезпечити такі умови, за яких кожен прокурор, виконуючи свою роботу, був упевнений і точно знав, що керуючись законом та приймаючи рішення виключно на підставі свого внутрішнього переконання та закону, він, як і прокуратура, буде захищеним від будь якого-тиску, переслідування чи інших негативних наслідків", - уточнив Холодницький.

Також він зазначив, що "двері керівника САП Холодницького були завжди відчинені як для кожного працівника САП, так і для кожного детектива НАБУ; посеред робочих питань, ми намагались бути колегами та друзями".

Водночас він підкреслив, що з початку діяльності САП та НАБУ “було цілковите несприйняття нас, як інституції, зі сторони Генеральної прокуратури України”.

Холодницький уточнив, що “з Різницької до нас намагались застосовувати підходи єдиноначальності та підпорядкування «центру».

“Це проявлялось у трактуванні КПК України у такий спосіб, який полягав у тому, що у САП та НАБ України відсутні певні повноваження, або ж у спосіб, який надавав Генеральній прокуратурі України/Офісу генерального прокурора не передбачених повноважень щодо контролю за діяльністю антикорупційних органів”, - повідомив він.

Холодницький зазначив, що за час його каденції змінилось 4 генпрокурори, “кожен із яких у свій власний спосіб хотів створити режим підзвітності САП”.

“У кожному випадку це розпочиналось із невиконання нами (САП) тих чи інших вказівок, іноді агресією та певними непорозуміннями. Після чого кожного разу зрештою приходило розуміння, що САП є самостійним та непідконтрольним органом, ми знаходили взаєморозуміння”, - уточнив Холодницький.

Він нагадав, що за результатами "першої п’ятирічки" вдалось детермінувати та припинити корупційні схеми у газовій, нафтовій сферах, сфері видобутку корисних копалин та атомної енергетики, банківській сфері, сфері публічних закупівель та діяльності великих державних підприємств.

“На сьогоднішній день ми активно реалізуємо здобуті напрацювання. Запущений маятник антикорупційної боротьби вже не спинити. За 5 років обсяг встановлених збитків у кримінальних провадженнях становить понад 200 млрд. грн. При цьому САП та НАБ України вдалось запобігти збитків на суму близько 50 млрд. грн. Лише за перше півріччя 2020 року повернуто у бюджет 765 млн грн”, - поінформував Холодницький.

За його словами, лава обвинувачених осіб САП складається із впливових політиків, нардепів та найвищих посадовців держави. Він також зазначив, що наразі притягнуто до відповідальності: 16 народних депутатів; 22 топпосадовців; 47 суддів; 68 керівників державних підприємств; 17 вищих посадових осіб державних органів.

“Станом на серпень 2020 року на розгляді ВАКС перебуває 184 обвинувальних актів щодо 492 осіб, а НАБ України здійснюється досудове розслідування щодо 217 осіб, яким уже повідомлено про підозру. Вже зараз ВАКС постановлено 7 обвинувальних вироків щодо 10 осіб, у тому числі із застосуванням покарання, пов’язаного із реальним позбавленням волі”, - поінформував він.

Також Холодницький зазначив, що з початку діяльності САП та НАБУ "було 5 спроб нашого підкупу, і усі 5 спроб були марними – хабародавці затримані та притягнуті до кримінальної відповідальності".

"З 2015 року минуло 5 років. Озираючись назад, можу сказати, що це були водночас одні із найбільш тяжких та цікавих років у моєму житті. Доля надала мені можливість очолити САП. У грудні 2015 року, я, мабуть до кінця не усвідомлював, які випробування чекають у майбутньому. Але, незважаючи на це, з першого дня робив все, щоб САП служила виключно інтересам українського народу, керувалась лише законом та ніколи не стала інструментом політичної боротьби", - зазначив він.

Він уточнив, що йому за п’ять років вдалося створити колектив, відданий власній справі та ідеї – незламний, сильний та професійний.

"Це справжні спартанці, які віддано служать своєму народу та готові до безкомпромісної боротьби із корупцією. У наступного керівника САП в руках вже буде потужна зброя – прокурори, його завданням стане збереження їх аполітичності та самостійності, а також укріплення незалежності органу – максимальна автономія від Офісу генерального прокурора, із чітким розподілом прав та компетенції", - підкреслив він.

Також Холодницький подякував суддям ВАКС "за нелегку роботу, безкомпромісність, об’єктивні та справедливі судові рішення".

"Сьогодні можу із впевненістю сказати про те, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України виконують свою місію. Я дякую своєму колективу за відданість справі, чесніcть та непідкупність – ми гідно виконуємо свою роботу. У діяльності САП були також злети та падіння, розчарування… це природній процес… Однак у найтяжчі періоди ми залишалися єдиною командою, тому я дякую кожному з вас за підтримку", - уточнив він.

Як повідомлялося, 30 листопада тодішній глава ГПУ Віктор Шокін призначив Холодницького антикорупційним прокурором.

Назар Холодницький народився у 1985 році у Львові. Закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка, магістр права. Старший радник юстиції, кандидат юридичних наук.

У 2006 році розпочав трудову діяльність в органах прокуратури Київської області на посадах помічника, старшого помічника та старшого прокурора прокуратури Києво-Святошинського району.

З березня по грудень 2014 р. обіймав посаду старшого помічника першого заступника генерального прокурора України.

З 22 грудня 2014 року - перший заступник прокурора в прокуратурі Автономної Республіки Крим, яку після окупації Російською Федерацією було передислоковано до Києва.