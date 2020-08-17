Жодна зі справ щодо Труханова не закрита - Холодницький

«Справа «Краяна» - ви знаєте, що одеський суд раніше виніс виправдальний вирок. Ще минулого року були спроби сторони захисту активно заслухати цю справу в апеляційному суді Одеської області, щоб, скажімо так, «засилити» цей вирок. Але це їм тоді не вдалося зробити. Зараз ця справа є в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду; там, наскільки доповідають прокурори, доходить до дебатів. І я думаю, що у вересні ми побачимо рішення вже Апеляційної палати, чи задовольнить, чи не задовольнить нашу апеляційну скаргу», - сказав Холодницький.

За його словами, щодо Труханова також є кілька справ «по недекларуванню, які є в судах, і були там оголошені підозри».

«Слідство триває, жодна з цих справ не закрита», - уточнив керівник САП.

Як повідомлялося, колегія суддів Малиновського райсуду Одеси, очолювана Сергієм Черевком, оголосила 9 липня 2019 року виправдувальний вирок міському голові Одеси Геннадію Труханову та групі посадовців і підприємців у справі щодо незаконного заволодіння коштами бюджету Одеси при придбанні будівлі колишнього заводу "Краян".

Читайте також: НАБУ завершило слідство у справі про недекларування статків Трухановим

У вересні 2016 року Одеська міськрада придбала нежитлову будівлю, яка раніше входила до цілісного майнового комплексу держпідприємства "Завод "Краян", за 185 млн грн у приватної структури "Девелопмент еліт". Ця компанія придбала будівлю в 2016 році на аукціоні, організованому ліквідатором держпідприємства, за 11,5 млн грн.

Отримані від мерії 185 млн грн фірма-продавець спробувала перерахувати компанії з ознаками фіктивності. Однак детективи НАБУ та прокурори САП у грудні 2016 року запобігли цій спробі й домоглися накладення арешту на рахунки компанії-продавця будівлі.

14 лютого 2018 року Труханова та його заступника Павла Вугельмана затримали в Міжнародному аеропорту "Бориспіль" за підозрою в заволодінні коштами місцевого бюджету шляхом зловживання службовим становищем із придбання та передання в комунальну власність приміщень колишнього заводу "Краян".

За результатами розслідування було повідомлено про підозру Труханову, кільком посадовим особам Одеської міськради, керівникам і засновникам деяких підприємств за ч. 5 ст. 191 ККУ (заволодіння коштами шляхом зловживання службовим становищем), ч.2 ст.205 (фіктивне підприємництво), ч. 3 ст. 209 (легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом).

9 липня колегія суддів Малиновського райсуду Одеси оголосила виправдувальний вирок у цій справі, визнавши, що провина обвинувачених не була доведена.

14 квітня 2020 року у САП поінформували, що наразі Вищий антикорупційний суд слухає дві справи про обвинувачення мера Одеси.

Одна справа стосується декларування недостовірної інформації за 2015-2016 роки, інша - щодо заволодіння коштами бюджету у сумі понад 92 млн грн в результаті реалізації схеми придбання у власність приміщення адмінкорпусу колишнього заводу "Краян" за вдвічі завищеною вартістю.

Ця друга справа перебуває на розгляді в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду.

14 квітня Труханову повідомили ще одну підозру у декларуванні недостовірної інформації. За інформацією правоохоронців, загальна вартість незадекларованого майна у цьому, другому, випадку сягає майже 16,3 млн грн.