НАБУ завершило слідство у справі про недекларування статків Трухановим

Національне антикорупційне бюро завершило слідство у справі про недекларування статків Одеським міським головою Геннадієм Трухановим.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

“Розслідування факту внесення недостовірної інформації до електронної декларації за 2017 рік Одеським міським головою завершено”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 5 червня підозрюваному відкрито матеріали кримінального провадження для ознайомлення.

За даними слідства, міський голова Одеси не вніс до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відомості про майно та доходи, власником яких є особа, з якою посадовець упродовж 2017 року був пов’язаний спільним побутом, мав взаємні права та обов’язки. З цією особою підозрюваний перебував в офіційному шлюбі з 1985 по 1997 роки, має двох спільних дітей, одна з яких народилась у 2000 році, тобто після офіційного розірвання шлюбу.

Зокрема, посадовцем не задекларовані: квартира, два паркомісця, елінг, дача, нежитлова нерухомість, дві автівки, частки у низці суб'єктів господарювання, проценти за вкладами у банках. Загалом до декларації 2017 року посадовець не вніс статки на загальну суму 16,3 млн грн.

Зазначається, що це – друга підозра Одеському міському голові у вчиненні злочину, кваліфікованого за ст.366-1 КК України. В березні 2019 року йому інкримінували внесення недостовірних відомостей до е-декларацій за 2015-2016 рр.

Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ розпочали у березні 2019 року.