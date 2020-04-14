Труханов "загубив" у декларації майна майже на 16,3 мільйона – САП

Одеському міському голові Геннадію Труханову повідомлено ще одну підозру у декларуванні недостовірної інформації.

Про це інформує пресслужба САП у Facebook.

"14 квітня 2020 року заступником генерального прокурора - керівником САП Назаром Холодницьким повідомлено про підозру одеському міському голові у поданні суб’єктом декларування недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік", - йдеться у повідомленні.

Так, слідство встановило, що Труханов не вказав у декларації майно та доходи, що належали його дружині, зокрема, квартиру в Одесі, паркомісця, автомобіль, а також корпоративні права тощо.

Зазначається, що загальна вартість незадекларованого майна сягає майже 16,3 млн гривень.

Дії Труханова кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ст.366-1 КК України.

Санкція статті передбачає покарання у виді штрафу від двох тисяч п’ятисот до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадських робіт на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин, або позбавлення волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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Розслідування цих фактів детективи НАБУ та прокурори САП здійснювали з березня 2019 року.

У САП зауважили, що наразі Вищий антикорупційний суд слухає ще дві справи про обвинувачення мера Одеси.

Зокрема, одна справа стосується декларування недостовірної інформації за 2015-2016 роки, інша - щодо заволодіння коштами бюджету у сумі понад 92 млн грн в результаті реалізації схеми придбання у власність приміщення адмінкорпусу колишнього заводу "Краян" за вдвічі завищеню вартістю.

Ця друга справа перебуває на розгляді в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду.