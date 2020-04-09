ВАКС відклав на два місяці слухання справи Труханова

Колегія Вищого антикорупційного суду під головуванням Віктора Ногачевського відклала до 5 червня розгляд справи про надання Одеським міським головою Геннадієм Трухановим недостовірних відомостей НАЗК у декларації за 2015-2016 роки.

ВАКС організував 9 квітня онлайн-трансляцію з зали засідань, повідомляє кореспондент Укрінформу.

О 10-й годині в четвер на засідання суду з'явились лише представник сторони обвинувачення Євген Пронін і підсудний Труханов (у режимі відеоконференції).

"З огляду на неявку адвокатів підсудного та їхніми клопотаннями про перенесення засідання суду через карантин суд виніс ухвалу призначити наступне засідання на 9 год. 5 червня", - озвучив рішення головуючий суддя Ногачевський.

Варто зазначити, що адвокат мера Одеси Тарас Пошиванюк письмово повідомив колегію суду про неявку до судової зали через карантин, пославшись на відповідну постанову Кабміну і рекомендації Ради суддів України, і висловив клопотання про відкладення судового засідання.

Другий адвокат Олександр Лисак не прибув на засідання, пославшись на свою участь в іншому судовому процесі. І теж попросив перенести засідання у справі Труханова після завершення карантину, пов'язаного з пандемією COVID-19.

Як повідомляв Укрінформ, ухвалу про передачу на розгляд ВАКС обвинувального висновку САП стосовно Труханова виніс у жовтні Приморський суд Одеси.

За версією слідства, мер Труханов не задекларував за 2015 рік майно на 31,46 мільйона гривень, а за 2016 рік – на 18,81 мільйона гривень. Зокрема, квартиру, два паркомісця, елінг, дачу, нежитлову нерухомість, два автомобілі, частки у низці суб'єктів господарювання та проценти за вкладами у банках.