Справа “Краяна”: розгляд скарг прокурора відклали вдруге

Колегія суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду під головуванням Віктора Панкулича вирішила вдруге відкласти судовий розгляд апеляційних скарг прокурора САП у справі заводу “Краян” - на 30 квітня 2020 року.

Про це повідомляє пресслужба ВАКС на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні, 6 квітня, в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду відбулося судове засідання у справі «Краян» (№ 521/17260/18). До початку судового засідання захисниками подано заяви про перенесення розгляду справи у зв’язку з продовженням дії карантинних заходів та неможливістю їх участі у даному судовому засіданні", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за результатами розгляду поданих заяв суд визнав причини неявки поважними і відклав судовий розгляд апеляційних скарг прокурора на 10 год. 30 квітня.

Як повідомляв Укрінформ, 17 березня не з'явились на засідання Апеляційної палати ВАКС чотири адвокати підсудних Загодіренка, Кравченка і Богданової, не попередивши про це суд і не вказавши причин неявки. Головуючий суддя Панкулич зобов'язав цих підсудних забезпечити явку своїх адвокатів на квітневе засідання ВАКС.

24 січня детективи НАБУ за процeсуального кeрівництва САП повідомили про підозру депутату Олeгу Бабeнку, колишньому народному депутату Олeксандру Дубовому, eксдeпутату Кілійської райради Одeської області Анатолію Коломійцю та eкспомічниці мера Одеси Труханова Альоні Поповій. Їх підозрюють у заволодінні понад 92 мільйонами гривень з міського бюджету Одеси. За версією слідства, підозрювані купили приміщення заводу «Краян» за вдвічі завищеною ціною.

2 березня Вищий антикорупційний суд виніс ухвалу про взяття під варту оголошену у розшук колишню помічницю міського голови Одеси, яку підозрюють у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

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13 березня колегія ВАКС завершила стадію розгляду клопотань та заяв учасників і перейшла до розгляду апеляційних скарг учасників апеляційного провадження у справі одеського заводу «Краян».