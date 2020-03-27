Суду залишилося розглянути два томи у справі Труханова

Вищий антикорупційний суд у справі про недостовірне декларування міським головою Одеси Геннадієм Трухановим розглянув уже 32 з 34-ох томів матеріалів слідства.

Про це повідомляє пресслужба ВАКС.

"Сьогодні, 27 березня, у Вищому антикорупційному суді відбулося судове засідання за обвинуваченням міського голови Одеси... Колегія суддів дослідила ще 12 томів наданих слідством матеріалів. Усього їх уже досліджено 32 томи із 34-ох", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що через загальнонаціональний карантин судовий розгляд справи проходив у форматі відеоконференції.

Наступний судовий розгляд справи відбудеться 31 березня 2020 року о 9:00.

У ВАКС нагадали, що міського голову Одеси підозрюють у поданні недостовірних відомостей у декларації за 2015-2016 роки (ст. 366-1 КК України).

Як повідомляв Укрінформ, ухвалу про передачу до ВАКС обвинувального висновку САП стосовно Труханова виніс у жовтні Приморський суд Одеси.

САП інкримінує Труханову скоєння злочину, передбаченого ст. 366-1 ККУ (декларування недостовірної інформації).

За даними САП, Труханов не задекларував квартиру, два паркомісця, елінг, дачу, нежитлову нерухомість, два автомобілі, а також частки акцій у компаніях і відсотки за вкладами в банках. Загальний обсяг незадекларованих коштів у вигляді майна та інших цінностей перевищує 50 мільйонів гривень.