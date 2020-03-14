Справа "Краяна": Антикорупційний суд перейшов до розгляду апеляційних скарг

Колегія суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду під головуванням Віктора Панкулича завершила 13 березня стадію розгляду клопотань та заяв учасників і перейшла до розгляду апеляційних скарг учасників апеляційного провадження у справі одеського заводу «Краян».

Про це повідомляє пресслужба ВАКС.

"13 березня в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду відбулося чергове судове засідання щодо розгляду апеляційних скарг прокурора на вирок Малиновського райсуду Одеси від 4 липня 2019 року та на ухвалу Малиновського райсуду Одеси від 6 серпня 2019 року про закриття провадження щодо юридичної особи ТОВ "Девелопмент Еліт" (справа № 521/17260/18)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час судового засідання, яке відбулося в режимі відеоконференції з Приморським райсудом Одеси, "колегія розглянула клопотання сторони захисту, що стосувалися поновлення строку на апеляційне оскарження вироку, встановлення строку на подання заперечень до апеляційної скарги, заяви про відвід головуючому судді та секретарю судового засідання та інші клопотання".

Суд завершив стадію розгляду клопотань та заяв і перейшов до розгляду апеляційних скарг по суті.

Колегія суддів призначила наступне судове засідання на 17 березня о 10 год., яке буде розпочато доповіддю головуючого судді щодо змісту апеляційних скарг та заперечень на них.

Як повідомляв Укрінформ, 12 березня Вищий антикорупційний суд виніс ухвалу про взяття під варту оголошену у розшук колишню помічницю міського голови Одеси, яку підозрюють у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

24 січня детективи НАБУ за процeсуального кeрівництва САП повідомили про підозру депутату Олeгу Бабeнку, колишньому народному депутату Олeксандру Дубовому, eксдeпутату Кілійської райради Одeської області Анатолію Коломійцю та eкспомічниці мера Одеси Труханова Альоні Поповій. Їх підозрюють у заволодінні понад 92 мільйонами гривень з міського бюджету Одеси. За версією слідства, підозрювані купили приміщення заводу «Краян» за вдвічі завищеною ціною.