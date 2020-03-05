Справа заводу “Краян”: одеського депутата посадили під домашній арешт

Справа заводу “Краян”: одеського депутата посадили під домашній арешт

Укрінформ
Вищий антикорупційний суд виніс ухвалу про цілодобовий арешт депутата Одеської облради, який є одним з чотирьох підозрюваних у справі розтрати бюджетних коштів при купівлі адмінбудівель колишнього заводу "Краян".

Про це повідомляє пресслужба суду.

"У четвер, 5 березня, слідча суддя Вищого антикорупційного суду застосувала до депутата Одеської обласної ради запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту", - йдеться в повідомленні.

У ВАКС нагадали, що цього депутата підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 3. ст. 209 (легалізація (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

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Ухвалою слідчого судді ВАКС підозрюваному раніше було обрано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 5 млн гривень. Відповідно до вимог ст. 182 КПК України, суд зобов’язував підозрюваного внести кошти не пізніше п’яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, слідчому, прокурору, суду. Через те, що застава не була внесена у передбачений законодавством строк, ВАКС обрав інший запобіжний захід.

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Як повідомлялося, 24 січня детективи НАБУ за процeсуального кeрівництва САП повідомили про підозру у справі "Краяну" депутату Олeгу Бабeнку, колишньому народному депутату Олeксандру Дубовому, eксдeпутату Кілійськоі райради Одeської області Анатолію Коломійцю та eкспомічниці мера Одеси Труханова Альоні Поповій.

ВАКС 31 січня обрав запобіжний захід у вигляді застави розміром 15,8 мільйона гривень підозрюваному в справі одеського заводу «Краян» - колишньому народному депутату Дубовому, якому інкримінують участь в афері з продажем адмінбудівлі підприємства. Заставу було внесено.

Фігурант у справі "Краяну" депутат Бабенко мав до кінця лютого внести понад 5 мільйонів гривень застави. Однак заявив, що не має достатніх коштів для внесення призначеної застави.

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