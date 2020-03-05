Справа заводу “Краян”: одеського депутата посадили під домашній арешт

Вищий антикорупційний суд виніс ухвалу про цілодобовий арешт депутата Одеської облради, який є одним з чотирьох підозрюваних у справі розтрати бюджетних коштів при купівлі адмінбудівель колишнього заводу "Краян".

Про це повідомляє пресслужба суду.

"У четвер, 5 березня, слідча суддя Вищого антикорупційного суду застосувала до депутата Одеської обласної ради запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту", - йдеться в повідомленні.

У ВАКС нагадали, що цього депутата підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 3. ст. 209 (легалізація (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Ухвалою слідчого судді ВАКС підозрюваному раніше було обрано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 5 млн гривень. Відповідно до вимог ст. 182 КПК України, суд зобов’язував підозрюваного внести кошти не пізніше п’яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, слідчому, прокурору, суду. Через те, що застава не була внесена у передбачений законодавством строк, ВАКС обрав інший запобіжний захід.

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Як повідомлялося, 24 січня детективи НАБУ за процeсуального кeрівництва САП повідомили про підозру у справі "Краяну" депутату Олeгу Бабeнку, колишньому народному депутату Олeксандру Дубовому, eксдeпутату Кілійськоі райради Одeської області Анатолію Коломійцю та eкспомічниці мера Одеси Труханова Альоні Поповій.

ВАКС 31 січня обрав запобіжний захід у вигляді застави розміром 15,8 мільйона гривень підозрюваному в справі одеського заводу «Краян» - колишньому народному депутату Дубовому, якому інкримінують участь в афері з продажем адмінбудівлі підприємства. Заставу було внесено.

Фігурант у справі "Краяну" депутат Бабенко мав до кінця лютого внести понад 5 мільйонів гривень застави. Однак заявив, що не має достатніх коштів для внесення призначеної застави.