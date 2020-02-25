Рябошапка передав Зеленському законопроєкт про систему е-судочинства

Офіс генерального прокурора розробив законопроєкт, який запроваджує систему електронного кримінального судочинства.

Про це заявив генпрокурор Руслан Рябошапка під час виступу на форумі у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Зараз є пілотний проєкт між НАБУ, САП і ВАКС. Розробляється система електронного кримінального судочинства. Ми підготували законопроєкт. Сьогодні передав цей законопроєкт Президенту. Після того, як Офіс Президента відпрацює, у нас сподівання, що Президент внесе цей законопроєкт на розгляд парламенту», - сказав він.

Рябошапка очікує, що до кінця року вдасться запровадити систему електронного кримінального судочинства між НАБУ, САП і ВАКС. Водночас до кінця наступного року цю систему вдасться запровадити в межах усієї системи кримінальної юстиції, додав він.

Як повідомлялося, Рябошапка заявляв, що впровадження системи електронного кримінального судочинства значно зменшить обсяг паперової роботи, пришвидшить рух матеріалів у рамках кримінального провадження, і відповідно значно зменшить навантаження на людей, які працюють у системі кримінальної юстиції.

Передбачається, що електронні технології нададуть учасникам кримінально-процесуальних відносин додаткові можливості в реалізації їхніх прав: подача заяв і скарг до судів в електронному вигляді через офіційний портал; ознайомлення з судовими рішеннями в електронному вигляді через особистий кабінет на офіційному сайті відповідного суду; дача свідчень без безпосередньо особистої участі в судовому засіданні тощо.