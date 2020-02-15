На 100 вакансій в Офісі генпрокурора претендують майже 1,6 тисячі осіб

Узяти участь у доборі на 100 вакантних посад прокурорів в Офісі генерального прокурора виявили бажання майже 1,6 тисячі осіб.

Про це повідомляється на сайті ОГ.

"14 лютого 2020 року кадрова комісія завершила опрацьовувати надіслані в межах визначеного строку документи від кандидатів на 100 вакантних посад прокурорів в Офісі Генерального прокурора. 1597 осіб виявили бажання брати участь у доборі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що друга кадрова комісія з добору на вакантні посади прокурорів в ОГ затвердила остаточний список з 1238 пошукувачів, яких допущено до проходження першого етапу.

За його підсумками близько 300 осіб з найбільшою кількістю балів будуть допущені до тестування на загальні здібності.

200 кандидатів, які наберуть найбільше балів за результатами другого етапу (причому не менше за прохідний бал, що визначається генпрокурором), будуть допущені до співбесіди.

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Після завершення цього процесу буде сформовано загальний рейтинг кандидатів з найбільшою кількістю балів, які успішно пройшли добір.