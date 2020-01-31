Рябошапка продовжив термін відбору нових прокурорів

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка продовжив термін відбору прокурорів на вакантні посади в Офісі генерального прокурора до 9 лютого включно.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Офісу генпрокурора.

"Наказом генерального прокурора Руслана Рябошапки строк добору прокурорів на вакантні посади в Офісі генерального прокурора продовжено до 9 лютого 2020 року включно. Таке рішення - крок назустріч кандидатам на посади в Офіс. Підготовка пакету документів займає багато часу, тому деякі кандидати не встигають подати документи у попередньо встановлені строки", - йдеться у повідомленні.

В Офісі генпрокурора нагадали, що добір на вакантні посади у відомство було оголошено 20 січня 2020 року.

"У команді Офісу чекають професійних, ініціативних та чесних юристів, які прагнуть зробити власний внесок у якісне перетворення органів кримінальної юстиції. Усю актуальну інформацію щодо вакантних посад, вимог до кандидатів та переліку документів можна знайти на офіційному сайті Офісу генерального прокурора", - зазначається також у повідомленні.

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Як повідомлялося, 2 січня 2020 року в Україні почав роботу Офіс генерального прокурора. Він прийшов на зміну Генеральній прокуратурі, ліквідованій в межах реформи.

20 січня розпочався прийом документів від кандидатів з-поза системи органів прокуратури на більш ніж 200 вакансій в Офісі генерального прокурора. В Офісі генпрокурора тоді заявляли, що процедура набору буде такою самою, як під час атестації прокурорів ГПУ.