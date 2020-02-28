ВАКС залишив голові Чернівецької облради заставу у 10 мільйонів

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід у вигляді застави у 10 мільйонів гривень підозрюваному у хабарництві голові Чернівецької обласної ради Іванові Мунтяну.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила головний спеціаліст сектору взаємодії зі ЗМІ суду Карина Сойка.

"Апеляційну скаргу захисників підозрюваного голови Чернівецької обласної ради залишили без задоволення. Так само не задовільнили і скаргу прокурорів. Тому ухвалу суду першої інстанції залишили без змін", - сказала Сойка.

Як повідомлялося, голову Чернівецької облради Івана Мунтяна підозрюють у вимаганні 400 тис. доларів та отриманні 180 тис. доларів хабаря від місцевого підприємця за сприяння у передачі в довгострокову оренду та можливість подальшої приватизації бальнеологічного санаторію "Брусниця".

Раніше ВАКС обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 10 005 520 грн. 18 лютого застава внесена на рахунок Вищого антикорупційного суду.

17 лютого Мунтян подав апеляцію на рішення про запобіжний захід.

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