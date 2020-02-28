ВАКС залишив голові Чернівецької облради заставу у 10 мільйонів
Про це кореспонденту Укрінформу повідомила головний спеціаліст сектору взаємодії зі ЗМІ суду Карина Сойка.
"Апеляційну скаргу захисників підозрюваного голови Чернівецької обласної ради залишили без задоволення. Так само не задовільнили і скаргу прокурорів. Тому ухвалу суду першої інстанції залишили без змін", - сказала Сойка.
Як повідомлялося, голову Чернівецької облради Івана Мунтяна підозрюють у вимаганні 400 тис. доларів та отриманні 180 тис. доларів хабаря від місцевого підприємця за сприяння у передачі в довгострокову оренду та можливість подальшої приватизації бальнеологічного санаторію "Брусниця".
Раніше ВАКС обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 10 005 520 грн. 18 лютого застава внесена на рахунок Вищого антикорупційного суду.
17 лютого Мунтян подав апеляцію на рішення про запобіжний захід.
фото: slovoidilo