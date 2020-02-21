Голова Чернівецької облради, якого підозрюють у хабарництві, задекларував два Lexus та Audi Q7

Голова Чернівецької облради Іван Мунтян, якого звинувачують у вимаганні 400 тисяч доларів та отриманні 180 тисяч доларів хабаря, задекларував у 2019 році три нові автомобілі та будинок у Чернівцях.

Про це йдеться у його декларації.

Згідно з декларацією, у Мунтяна та його родини у 2019 році збільшилась кількість нерухомості. Зокрема, дружина чиновника задекларувала новий житловий будинок у Чернівцях на 83 квадратні метри, яким вона безоплатно користується з вересня 2019 року.

Також Мунтян разом зі своїм сином у минулому році почали їздити на двох автомобілях Lexus, один з яких став власністю сина, а дружина чиновника почала користуватись автомобілем Audi Q7.

Крім того, як і минулого року, голова Чернівецької облради на двох з дружиною задекларували у власності 6,5 гектарів землі, яка розташована у селі Кам'янка Глибоцького району. Із нерухомості у Мунтяна залишились задекларуваними будинок рибака площею 43 кв. м та склади площею майже 1400 кв. м, які належать його дружині.

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Крім того, Мунтян, як і у 2018 році, володіє двома об'єктами незавершеного будівництва - житловим будинком на 650 кв. м та будинком відпочинку на 500 кв. м.

Із цінного рухомого майна Мунтян задекларував швейцарський наручний годинник Perrelet, каблучку з дрібним коштовним камінням та дві шуби, які належать його дружині.

Серед змін, які сталися у статках сім'ї Мунтяна, можна відмітити і зростання на 5 мільйонів гривень вартості підприємства, яким володіє дружина чиновника. Якщо у 2018 році науково-виробниче-підприємств МІМ вартувало 10 мільйонів гривень, то вже у 2019 році воно вартує 15 мільйонів гривень.

Доходи ні у самого чиновника, ні у його дружини суттєво не зросли. Мунтян у 2019 році заробив майже 800 тисяч гривень заробітної плати. Це приблизно на 150 тисяч гривень більше, ніж минулого року, а дружина чиновника задекларувала 165 тисяч гривень доходу від підприємницької діяльності (у 2018 році було 120 тисяч гривень).

Натомість, відчутно зменшилась задекларована чиновником та його дружиною сума готівки. Якщо у 2018 році Мунтян задекларував один мільйон 50 тисяч гривень, 87 тисяч доларів та 51 тисячу євро готівкою, то у 2019 році він декларує 200 тисяч гривень, 18 тисяч доларів та 9 тисяч євро. Так само і дружина чиновника: у 2018 році вона володіла 1,7 мільйонами гривень, 110 тисячами доларів та 47 тисячами євро готівкових коштів, а у 2019 році має лише 312 тисяч гривень, 22 тисячі доларів та 10 тисяч євро.

Щоправда, у 2018 році Мунтян не задекларував жодних видатків, а вже 2019 року він декларує майже три мільйони гривень видатків, половину з яких родина буковинського чиновника витратила під час відпочинку у Румунії та США. Решта грошей пішла на ремонти та утримання нерухомості.

Як повідомлялося, голову Чернівецької облради Івана Мунтяна підозрюють у вимаганні 400 тис. дол. та отриманні 180 тис. дол. хабаря від місцевого підприємця за сприяння у передачі в довгострокову оренду та можливість подальшої приватизації бальнеологічного санаторію "Брусниця".

Раніше ВАКС обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 10 005 520 грн. 18 лютого застава внесена на рахунок Вищого антикорупційного суду.

17 лютого Мунтян подав апеляцію на рішення про запобіжний захід. Її мають розглянути 20 лютого.

Завідувач сектору взаємодії зі ЗМІ Апеляційної палати ВАКС Вадим Кліщенко повідомив Укрінформу, що троє народних депутатів від "Батьківщини" Вадим Івченко, Костянтин Бондарєв та Михайло Волинець просять Апеляційну палату ВАКС видати Івана Мунтяна на поруки.

Фото: slovoidilo.ua