Голова Чернівецької облради каже, що незаконних грошей у нього не знайшли

Голова Чернівецької обласної ради Іван Мунтян, якому 4 лютого НАБУ і САП вручили підозру у вимаганні 400 тисяч доларів хабаря, наполягає, що під час обшуків жодних незаконних коштів у нього не виявили.

Про це він заявив в коментарі кореспонденту Укрінформу.

На прохання прокоментувати відео НАБУ, на якому людина, схожа на голову Чернівецької облради, бере гроші від підприємця, Іван Мунтян сказав:

«Знаєте, як кажуть у народі, можна цукерку зробити з чого-небудь. Це основне, що я можу сказати по тому відео. Якщо там була камера, яка знімала відео, на якому я ніби беру якісь гроші, то чому вони не затримали мене одразу з тими грошима? Адже правоохоронці провели у мене 5 різних обшуків і жодних незаконних грошей не виявили. Вилучили спочатку 2 тисячі доларів, але суд нам ті гроші повернув», - сказав посадовець.

Він додав, що не може коментувати по суті справу, в якій його звинувачують. «Згідно з рекомендаціями правоохоронців, я по цій справі нічого не можу коментувати. Буду радитись з адвокатами й слідством. Бо мене поки що не допитували з цього питання», - повідомив Мунтян.

Від прямої відповіді на запитання, чи брав хабар за рішення про передачу у приватні руки обласного санаторію «Брусниця», він ухилився, посилаючись на таємницю слідства.

«По санаторію «Брусниця» наразі є інвестиційна угода, яка висіла на сайті понад 4-5 років. Це питання було настільки публічно обговорено на всіх рівнях, що, напевно, по жодному питанню так публічно не подавалась інформація, щоб залучити інвестора. Ми маємо ще ряд таких санаторіїв, які практично занепадають, і вони потребують інвесторів. Наприклад, аналогічний випадок із санаторієм «Щербинці». По ньому теж був інвестор, який також має багато туристичних об’єктів по області, і якому дали в оренду на подібних умовах цей санаторій. Він хотів вкласти гроші і розвивати його, але побачив, що йому не вигідна така інвестиція і розірвав угоду. І тепер на минулій сесії ми змушені були ліквідувати цей санаторій», - сказав Мунтян.

Також він пояснив, що вважає, що він як депутат обласної ради, уповноважений шукати можливих інвесторів, які вкладали би гроші у розвиток комунальних установ області. І жодних порушень у залученні підприємця, який отримав комунальний санаторій у довгострокову оренду з правом подальшої приватизації, Мунтян не бачить.

Як повідомлялося, 4 лютого представники САП та НАБУ вручили підозру у вимаганні 400 тисяч доларів хабаря голові Чернівецької обласної ради Івану Мунтяну.