Голова Чернівецької облради вимагав $400 тисяч хабаря

Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про підозру в отриманні хабаря голові Чернівецької облради.

Про це інформує пресслужба Національного антикорупційного бюро.

“За даними слідства, голова Чернівецької обласної ради у липні 2019 року висловив прохання одному з підприємців Чернівецької області надати йому 400 тис. дол. неправомірної вигоди за сприяння у передачі в оренду оздоровчого комплексу”, - йдеться у повідомленні.

Слідство задокументувало, що упродовж серпня-жовтня 2019 року голова Чернівецької облради отримав від підприємця частину коштів у розмірі 180 тис. дол.

4 лютого 2020 року за матеріалами Національного бюро САП повідомила про підозру голові Чернівецької обласної ради у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Також детективи НАБУ повідомили про підозру приватному підприємцю у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 369 ККУ (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Зазначається, що детективи НАБУ розслідують цю справу з серпня 2019 року.

Як відомо, головою Чернівецької облради є Іван Мунтян.