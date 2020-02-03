Голові Держрезерву намагався дати $40 тисяч хабаря його підлеглий

Правоохоронці викрили начальника Управління державного резерву Державного агентства резерву України на наданні S40 тисяч неправомірної вигоди голові Держрезерву.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура у Facebook.

"За процесуального керівництва прокурорів САП детективами НАБУ спільно з ГУБКОЗ (Головне управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю - ред.) СБУ викрито начальника Управління державного резерву Державного агентства резерву України на наданні 40 тис. доларів США неправомірної вигоди голові Державного агентства резерву України", - йдеться у повідомленні.

Слідством встановлено, що посадовець організував схему отримання неправомірної вигоди від керівників суб’єктів господарювання, які входять до сфери управління Держрезерву, за незвільнення їх із займаних посад та сприяння з боку керівництва Держрезерву у їхній подальшій діяльності та особистому збагаченні, за рахунок отримання частини від неправомірної вигоди, одержаної від керівників суб’єктів господарювання.

Основним аргументом щодо необхідності надання неправомірної вигоди, який наводив посадовець керівникам підприємств, було те, що у зв’язку з призначенням нового голови Держрезерву, їх залишення на посаді директорів можливе лише за умови надання йому грошових коштів для подальшої передачі голові Держрезерву.

Читайте також: Антикорупційний суд заочно розгляне справу Онищенка

Як повідомили у САП, 1 лютого 2020 року вказаній особі повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 4 ст. 27 (Види співучасників), ч. 4 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), ч. 4 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу.

2 лютого 2020 року Вищий антикорупційний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у сумі 2,1 млн грн.