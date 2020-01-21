Антикорупційний суд заочно розгляне справу Онищенка

Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про здійснення спеціального судового провадження щодо обох обвинувачених у так званій "газовій справі".

Відповідне рішення було ухвалене у ході підготовчого засідання у вівторок, інформує пресслужба САП.

“Вищий антикорупційний суд призначив до спеціального судового розгляду так звану газову справу, де фігурує колишній народний депутат та його фінансовий директор”, - йдеться у повідомленні.

Крім того, судді звернулися в порядку міжнародного співробітництва до Федеративної Республіки Німеччина для виклику колишнього народного депутата.

У цьому зв’язку розгляд справи було відкладено до 10:00 4 травня 2020 року.

"Газова справа" — умовна назва кримінального провадження за фактом розкрадання державних коштів під час видобутку та продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з публічним акціонерним товариством "Укргазвидобування". Організатором цієї корупційної схеми, за даними слідства, був народний депутат України VII-VIII скликань Олександр Онищенко.

Унаслідок дії цієї корупційної схеми державі завдано збитків у розмірі близько 3 млрд грн.

За даними САП, колишньому депутату інкриміновано вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 388 КК України. Його фінансовому директору - ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді здійснювалося в порядку спеціального досудового розслідування (in absentia), передбаченому главою 24-1 КПК України.

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Онищенко влітку 2016 року втік з України.

Проте 3 грудня стало відомо, що його 29 листопада затримали в Німеччині за запитом українських правоохоронців.

Раніше директор НАБУ Артем Ситник заявляв, що Онищенка вже у грудні мають примусово повернути в Україну. За його словами, в Іспанії ексдепутат програв суди і в частині екстрадиції, і в частині визнання його політичним біженцем.