Онищенко досі перебуває під вартою в Німеччині — САП

Колишній народний депутат Олександр Онищенко досі перебуває під вартою у Німеччині.

Про це повідомили Укрінформу у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

“Онищенко перебуває під вартою у Німеччині”, - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, наразі термін екстрадиції колишнього парламентарія в Україну ще не визначений.

Як повідомлялося, німецькі правоохоронці затримали Онищенка на 29 листопада 2019 року за запитом української сторони.

Онищенко виїхав з України влітку 2016 року. Його обвинувачують в тому, що він створив злочинну організацію, учасники якої в період з січня 2013 року по червень 2016 року незаконно заробили понад 1,6 млрд грн на реалізації природного газу. В результаті таких дій ПАТ "Укргазвидобування" (100% акцій належать державній НАК "Нафтогаз України") було завдано збитків у сумі понад 740 млн грн. Наразі ця справа слухається у Вищому антикорупційному суді.