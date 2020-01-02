ВАКС призначив засідання щодо двох фігурантів "газової справи" Онищенка

Вищий антикорупційний суд призначив на п’ятницю, 3 січня, підготовче засідання за обвинуваченням двох осіб у так званій "газовій справі" колишнього народного депутата Олександра Онищенка.

Про це повідомляє пресслужба ВАКС на своїй сторінці у Facebook.

"Вищий антикорупційний суд призначив підготовче судове засідання за обвинуваченням двох осіб у так званій "газовій справі". За матеріалами сторони обвинувачення, вказані особи, перебуваючи на посадах директорів товариств, завдали збитків ПАТ "Укргазвидобування" на суму 31 115 927 гривень", - йдеться в повідомленні.

За версією слідства, обвинувачені отримували природний газ за заниженими цінами, а потім реалізовували його вже за ринковими цінами, легалізуючи отриманий дохід через компанії, які вважають підконтрольними екснардепу.

"Підготовче судове засідання відбудеться 3 січня 2020 року о 14:00 за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 41, зал судових засідань № 3", - зазначається в повідомленні.

Читайте також: Лояльний до Трампа телеканал намагався отримати візу для Онищенка

Як повідомлялося, Онищенко втік з України влітку 2016 року. Його обвинувачують в тому, що він створив злочинну організацію, учасники якої в період з січня 2013 року по червень 2016 року незаконно заробили понад 1,6 млрд грн на реалізації природного газу. В результаті таких дій ПАТ "Укргазвидобування" (100% акцій належать державній НАК "Нафтогаз України") було завдано збитків у сумі понад 740 млн грн.

Загалом слідство встановило причетність до участі у "газовій схемі" 29 осіб. З-поміж них - двоє близьких людей, які виконували роль співорганізаторів, решта - працівники ПАТ "Укргазвидобування", юрист, фінансисти, керівники компаній тощо.

У рамках досудового розслідування восьмеро підозрюваних визнали свою провину й уклали угоди про визнання винуватості. Розслідування ролі ще 12 осіб також завершено: обвинувальні акти стосовно них скеровані до суду. Сім підозрюваних, у тому числі й Онищенко, перебувають у розшуку.

Водночас 3 грудня 2019 року стало відомо, що Онищенка 29 листопада затримали в Німеччині за запитом українських правоохоронців.