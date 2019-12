Лояльний до Трампа телеканал намагався отримати візу для Онищенка

Перед арештом колишнього народного депутата Олександра Онищенка у Німеччині американський телеканал One America News, відомий своєю лояльністю до президента США Дональда Трампа, намагався отримати візу для українця.

Про це заявив президент телемережі Чарльз Херрінг, повідомляє Daily Beast.

"Я можу підтвердити, що One America News Network дійсно намагалася отримати візи для низки колишніх українських чиновників для поїздки до Сполучених Штатів, включаючи Олександра Онищенка. One America News Network зробила запит до затримання Онищенка. На сьогодні розслідування One America News обійшлося в 100 тисяч доларів", — заявив він.

Як зазначає видання, ці зусилля були частиною спроб OANN “розкопати” інформацію про енергетичну компанію Burisma Holdings, в якій працював син ексвіце-президента Джо Байдена Хантер. Онищенко стверджував, що має “компромат” на фірму.

Адвокат Онищенка відмовилися коментувати виданню цю інформацію.

Телеканал One America News знімає документальний фільм під керівництвом адвоката Трампа Рудольфа Джуліані. У ньому хочуть представити докази того, що адміністрація Трампа не чинила тиску на Україну для розслідування проти Байдена, і навпаки — довести “спроби України” втрутитися в президентські вибори 2016 року у США.

Як зазначається, про зусилля ОАNN допомогти Онищенку з візою стало відомо після того, як Джуліані прилітав до Києва для зустрічі з колишніми генпрокурорами України Юрієм Луценком і Віктором Шокіним. У поїздці Джуліані супроводжував кореспондент ОАNN.

За словами Херрінга, телеканал також і “на даний момент домагається віз” для кількох інших колишніх українських чиновників. Однак для кого саме, Херрінг не повідомив.

Як повідомлялося, колишнього народного депутата Олександра Онищенка 29 листопада затримали в Німеччині за запитом українських правоохоронців.

В Україні ексдепутата підозрюють в організації схеми з розкрадання коштів під час видобутку та продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність із ПАТ "Укргазвидобування".