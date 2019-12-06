Онищенко у німецькій в'язниці чекає на рішення про екстрадицію - DW
Як повідомляє DW, про вихід під заставу наразі не йдеться.
Видання зазначає, що ЗМІ раніше помилково повідомили, що Онищенко затримали в місті Аахен. Насправді його затримали в місті Ахім поблизу Бремена на півночі країни.
"На підставі запиту України про екстрадицію по 50-річного українця Вищим земельним судом Ольденбурга був виданий ордер на екстрадиційний арешт", - заявили в прокуратурі, відмовившись при цьому назвати прізвище затриманого.
Джерела DW в українських правоохоронних органах підтверджують, що йдеться саме про Олександра Онищенка. У прокуратурі розповіли, що очікують правову позицію адвокатів колишнього депутата-втікача, після чого суд буде вирішувати, видавати його Україні. Тривалість юридичних процедур щодо екстрадиції в прокуратурі не прогнозують.
Нагадаємо: в Україні ексдепутата підозрюють в організації схеми з розкрадання коштів під час видобутку та продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність із ПАТ "Укргазвидобування".