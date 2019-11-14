Суд заарештував €500 тисяч ексдепутата Онищенка

Вищий антикорупційний суд заарештував пів мільйона євро на рахунках колишнього народного депутата, який є фігурантом "газової справи".

Про це повідомляє 14 листопада у Facebook Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

"У середу, 13 листопада 2019 року, за участю прокурора САП в Антикорупційному суді відбулось судове засідання у так званій газовій справі про обвинувачення колишнього народного депутата України 7-го скликання та його фінансового директора. На засіданні прокурор заявив два клопотання про арешт коштів ексдепутата в Естонській Республіці та його рахунку в Російській Федерації", - йдеться у повідомленні.

За даними САП, слідством було встановлено, що 20 вересня 2019 року колишній депутат провів фінансову операцію з переказу зі свого російського рахунку на рахунок в естонському банку 500 тисяч євро.

"Суд, зваживши на доводи прокурора, задовольнив вказані клопотання у повному обсязі. Дату наступного засідання буде повідомлено додатково", - зазначили у САП.

Як повідомляють ЗМІ, ідеться про депутата Верховної Ради 7-го і 8-го скликань Олександра Онищенка, який за ці кошти нібито хотів купити нового коня.

Онищенко втік з України та перебуває в розшуку, хоча Інтерпол відмовився оголошувати його у міжнародний розшук.

Згідно з обвинуваченнями, він створив злочинну організацію, учасники якої в період з січня 2013 року по червень 2016 року незаконно заробили понад 1,6 млрд грн на реалізації природного газу. В результаті таких дій ПАТ "Укргазвидобування" (100% акцій належать державній НАК "Нафтогаз України") було завдано збитків у сумі понад 740 млн грн.

Наразі колишній депутат перебуває в Іспанії.

На цьогорічних парламентських виборах Онищенко намагався балотуватися до Верховної Ради. За його словами, останні три роки він не переховувався від правосуддя, а нібито представляв Україну на кінних змаганнях і навчався у школі верхової їзди. Однак Верховний суд відмовив Онищенку в можливості балотуватися до парламенту.

Голова Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник 13 листопада заявив, що Онищенка можуть екстрадувати з Іспанії вже у грудні 2019 року.

Фото: eizvestia.com