Суд заарештував €500 тисяч ексдепутата Онищенка
Про це повідомляє 14 листопада у Facebook Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
"У середу, 13 листопада 2019 року, за участю прокурора САП в Антикорупційному суді відбулось судове засідання у так званій газовій справі про обвинувачення колишнього народного депутата України 7-го скликання та його фінансового директора. На засіданні прокурор заявив два клопотання про арешт коштів ексдепутата в Естонській Республіці та його рахунку в Російській Федерації", - йдеться у повідомленні.
За даними САП, слідством було встановлено, що 20 вересня 2019 року колишній депутат провів фінансову операцію з переказу зі свого російського рахунку на рахунок в естонському банку 500 тисяч євро.
"Суд, зваживши на доводи прокурора, задовольнив вказані клопотання у повному обсязі. Дату наступного засідання буде повідомлено додатково", - зазначили у САП.
Як повідомляють ЗМІ, ідеться про депутата Верховної Ради 7-го і 8-го скликань Олександра Онищенка, який за ці кошти нібито хотів купити нового коня.
Онищенко втік з України та перебуває в розшуку, хоча Інтерпол відмовився оголошувати його у міжнародний розшук.
Згідно з обвинуваченнями, він створив злочинну організацію, учасники якої в період з січня 2013 року по червень 2016 року незаконно заробили понад 1,6 млрд грн на реалізації природного газу. В результаті таких дій ПАТ "Укргазвидобування" (100% акцій належать державній НАК "Нафтогаз України") було завдано збитків у сумі понад 740 млн грн.
Наразі колишній депутат перебуває в Іспанії.
На цьогорічних парламентських виборах Онищенко намагався балотуватися до Верховної Ради. За його словами, останні три роки він не переховувався від правосуддя, а нібито представляв Україну на кінних змаганнях і навчався у школі верхової їзди. Однак Верховний суд відмовив Онищенку в можливості балотуватися до парламенту.
Голова Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник 13 листопада заявив, що Онищенка можуть екстрадувати з Іспанії вже у грудні 2019 року.
Фото: eizvestia.com