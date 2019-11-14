Ситник сказав, коли скандальний Онищенко може повернутись в Україну

Колишній народний депутат Олександр Онищенко, який втік з України та переховується від слідства, вже у грудні має повернутися

Політика екстрадують з Іспанії, де він програв усі суди, розповів Голова Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник в ефірі 24 каналу.

"Онищенко повертається, ну майже повернувся в Україну. Чому? Тому що він програв усі суди на території Іспанії – і в частині екстрадиції, і в частині визнання його політичним біженцем", – сказав Ситник.

Тому, за словами голови НАБУ, політика-втікача примусово повернуть в Україну. Найімовірніше це відбудеться ще до кінця цього року.

"Є певна орієнтовна дата – це грудень 2019 року. Звичайно, щось ще може відбутися, але суди він програв. Тому є рішення про його екстрадицію", – наголосив Ситник.