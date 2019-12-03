Онищенка заарештували у Німеччині - САП

За його словами, ексдепутата затримали поблизу міста Ольденбург. Зараз Онищенко перебуває у німецькій в’язниці.

Як повідомлялося, раніше директор НАБУ Артем Ситник заявляв, що Онищенка, який втік з України та переховується від слідства, вже у грудні мають примусово повернути в Україну. За його словами, в Іспанії політик програв суди в частині екстрадиції, і в частині визнання його політичним біженцем.

Онищенко втік з України влітку 2016 року. Його обвинувачують в тому, що він створив злочинну організацію, учасники якої в період з січня 2013 року по червень 2016 року незаконно заробили понад 1,6 млрд грн на реалізації природного газу. В результаті таких дій ПАТ "Укргазвидобування" (100% акцій належать державній НАК "Нафтогаз України") було завдано збитків у сумі понад 740 млн грн.