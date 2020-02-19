ВАКС відмовився відсторонити підозрюваного у хабарі голову Чернівецької облради

Вищий антикорупційний суд на своєму засіданні не задовольнив клопотання детектива НАБУ про відсторонення від посади голови Чернівецької обласної ради, якого підозрюють у вимаганні 400 тис. дол. та отриманні 180 тис. дол. хабаря.

Про це повідомили на офіційній сторінці суду у Facebook.

"18 лютого слідчий суддя Вищого антикорупційного суду не задовольнив клопотання детектива НАБУ щодо відсторонення від посади голови Чернівецької обласної ради. Повний текст ухвали буле оголошений 21 лютого о 16 годині", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, голову Чернівецької облради Івана Мунтяна підозрюють у вимаганні 400 тис. дол. та отриманні 180 тис. дол. хабаря від місцевого підприємця за сприяння у передачі в довгострокову оренду та можливість подальшої приватизації бальнеологічного санаторію "Брусниця".

Раніше ВАКС обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 10 005 520 грн із покладенням обов’язків. У вівторок, 18 лютого, вказана сума застави внесена на рахунок Вищого антикорупційного суду.

17 лютого Мунтян подав апеляцію на рішення про запобіжний захід. Її мають розглянути 20 лютого.