Голова Чернівецької облради, якого звинувачують у хабарі, вніс 10 мільйонів застави

Голова Чернівецької обласної ради Іван Мунтян, якого звинувачують у вимаганні 400 тисяч доларів та отриманні 180 тисяч доларів хабаря, вніс понад 10 мільйонів гривень застави, яку Вищий антикорупційний суд призначив йому в якості запобіжного заходу.

Про це у коментарі Суспільному повідомила прессекретарка ВАКС Олеся Чемерис.

"Підозрюваний у вимаганні хабара в 400 тисяч доларів голова Чернівецької облради Іван Мунтян вніс понад 10 мільйонів гривень застави, яку Вищий антикорупційний суд призначив йому в якості запобіжного заходу", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, голову Чернівецької облради Івана Мунтяна підозрюють у вимаганні 400 тис. дол. та отриманні 180 тис. дол. хабаря від місцевого підприємця за сприяння у передачу в довгострокову оренду та можливість подальшої приватизації бальнеологічного санаторію "Брусниця".

17 лютого Мунтян подав апеляцію на рішення про запобіжний захід. Її мають розглянути 20 лютого.