Справа “Краяна”: п'ять мільйонів застави депутату Бабенку залишили без змін

Апеляційна палата ВАКС залишила без змін заставу в розмірі 5 мільйонів 255 тисяч гривень, встановлену для депутата Одеської облради, який є одним з чотирьох підозрюваних у справі розтрати бюджетних коштів при купівлі адмінбудівель колишнього заводу "Краян".

Про це повідомляє пресслужба Вищого антикорупційного суду.

"Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду розглянула апеляційну скаргу захисника підозрюваного, депутата Одеської обласної ради, на ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 13 лютого 2020 року, якою до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 5 мільйонів 255 тисяч гривень. Колегія вирішила залишити апеляційну скаргу захисника без задоволення, а ухвалу слідчого судді без змін", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це рішення набрало законної сили з моменту проголошення, є остаточним та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Як повідомлялося, 24 січня детективи НАБУ за процeсуального кeрівництва САП повідомили про підозру у справі "Краяну" депутату Олeгу Бабeнку, eкснардeпу Олeксандру Дубовому, eксдeпутату Кілійської райради Одeської області Анатолію Коломійцю та eкспомічниці мера Одеси Труханова Альоні Поповій.

Дії нових фігурантів кримінальної справи, що стосуються компанії «Краян», кваліфіковані за ознаками ч. 5 ст.191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 3. ст. 209 (легалізація (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Вищий антикорупційний суд України 31 січня обрав запобіжний захід у вигляді застави розміром 15,8 мільйона гривень підозрюваному в справі одеського заводу «Краян» - колишньому народному депутату Олександру Дубовому, якому інкримінують участь в афері з продажем адмінбудівлі підприємства. Заставу було внесено.

Фігурант у справі "Краяну" депутат Бабенко мав до кінця лютого внести понад 5 мільйонів гривень застави. Однак заявив, що не має достатніх коштів для внесення призначеної застави.