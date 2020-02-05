За фігуранта справи “Краяна” внесли 15,8 мільйона застави

За ексдепутата Олександра Дубового, якого НАБУ і САП вважають основним підозрюваним у справі про придбання мерією Одеси за завищеною ціною будівлі заводу “Краян”, внесли заставу, встановлену ВАКС.

Про це 5 лютого повідомила кореспонденту Укрінформу речниця ВАКС Олеся Чемерис.

“Ухвалу суду про внесення застави за підсудного у справі одеського заводу "Краян" в розмірі 15 мільйонів 765 тисяч гривень виконано”, - сказала Чемерис.

Речниця суду відмовилась назвати особу, що внесла багатомільйонну заставу.

Як повідомляв Укрінформ, Вищий антикорупційний суд України обрав 31 січня запобіжний захід у вигляді застави розміром 15,8 мільйона гривень підозрюваному в справі одеського заводу “Краян” - колишньому народному депутату Олександру Дубовому, якому інкримінують участь в афері з продажем адмінбудівлі підприємства.

Прокурори САП просили призначити йому заставу розміром у 30 мільйонів гривень.