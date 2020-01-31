Справа “Краяна”: ВАКС призначив майже 16 мільйонів застави ексдепутату Дубовому

Вищий антикорупційний суд України 31 січня обрав запобіжний захід у вигляді застави розміром 15,8 млн грн підозрюваному в справі одеського заводу “Краян” - колишньому народному депутату Олександру Дубовому.

Про це повідомила кореспонденту Укрінформу прессекретар ВАКС Олеся Чемерис.

"Суд частково задовольнив клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і призначив підозрюваному - колишньому народному депутату заставу в сумі 15,8 мільйонів гривень", - зазначили у ВАКС.

Прокурори САП внесли на розгляд суду клопотання про призначення цьому підсудному застави розміром у 30 мільйонів гривень.

ВАКС також розглянув і відхилив клопотання САП щодо призначення підозрюваному Олегу Бабенку застави розміром 20 мільйонів гривень - надані суду матеріали про його причетність до злочинної схеми суд відправив на доопрацювання.

Групу фігурантів у справі "Краяна" прокурори САП підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України та ч. 3. ст. 209 (легалізація (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

За даними слідства, у столичному офісі Дубового на вулиці Мічуріна, 54а виявлено 250 документів, що стосуються господарської діяльності холдингової компанії “Краян”. У САП вважають, що цих документів достатньо, щоб стверджувати: Дубовий причетний до доведення заводу до штучного банкрутства й організації продажу його активів, у тому числі адмінбудівлі підприємства за завищеною ціною.

Підозрюваними у справі "Краяну" є також помічниця мера Одеси Геннадія Труханова Альона Попова, яка переховується від слідства, ексдепутат Кілійської райради Анатолій Коломієць та депутат Одеської облради Олег Бабенко, що координував, за версією слідства, діями учасників злочинної схеми.

Фото: dumskaya.net