Повідомили про підозри ще чотирьом фігурантам справи "Краяна"

Детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП повідомили про підозру чотирьом учасникам – фактичним організаторам та контролерам схеми заволодіння 92 мільйонами гривень місцевого бюджету Одеси під час придбання будівель ВАТ "ХК "Краян".

Про це повідомляється на сайті НАБУ.

“24 січня 2020 року детективи Національного бюро за процесуального керівництва прокурорів САП повідомили про підозру чотирьом учасникам – фактичним організаторам та контролерам схеми заволодіння 92 млн грн місцевого бюджету Одеси під час придбання будівель ВАТ «ХК «Краян». Таким чином, загальна кількість осіб, задіяних у схемі, зросла до 12: вісім із них є обвинуваченими, справа стосовно них слухається в суді”, - йдеться у повідомленні.

В НАБУ додали, що йдеться про фізичну особу, як здійснювала фактичний нагляд за ТОВ «Девелопмент Еліт» у схемі; двох фізичних осіб, які координували взаємодією учасників схеми; фізичну особу-пособницю, представницю групи осіб, які мають вплив на низку посадовців Одеської міської ради.

Дії нової черги підозрюваних кваліфіковано за ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 КК України. Водночас у НАБУ наголошують, що відповідно до законодавства України, особа не може вважатися винуватою, доки її провина не доведена в суді.

Як встановило слідство, Одеський міський голова у період з липня по грудень 2016 року спільно з іншими посадовцями Одеської мерії та представниками приватної компанії заволоділи коштами місцевого бюджету міста Одеси в сумі 92 млн грн. Корупційну схему, на переконання детективів, реалізовано під виглядом купівлі будівлі збанкрутілого заводу «Краян» за завідомо завищеною вартістю. Надалі сплачені кошти планували легалізувати через підприємство з ознаками фіктивності, засновник та керівник якого, як встановило слідство, наразі проживає на непідконтрольній території Луганської області.

У грудні 2016 року НАБУ та САП ініціювали накладення арешту на кошти, сплачені із місцевого бюджету Одеси.

Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють із листопада 2016 року.

В жовтні 2018 року до Малиновського районного суду міста Одеси скеровано обвинувальний акт стосовно восьми осіб – виконавців схеми, серед яких — чинний міський голова Одеси. Майже всі докази, надані стороною обвинувачення, суд не врахував, посилаючись на їх недопустимість. У справі було винесено виправдувальний вирок.

Прокурори САП наполягають на тому, що представлені суду докази у кримінального провадженні мають бути оцінені в повній мірі і на їх підставі ухвалено обґрунтоване рішення.

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Наразі справу розглядає Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду.

Водночас слідство триває, встановлюються інші особи, причетні до вчинення злочину.

Фото: Wikimapia