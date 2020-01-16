ВРП відмовилась розглядати скаргу на суддів, які виправдали фігурантів справи "Краяна"

Вища рада правосуддя відмовилась розглядати скарги Центру протидії корупції і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на суддів Малиновського райсуд, які виправдали міського голову Одеси Геннадія Труханова та інших фігурантів кримінального провадження про розкрадання 92 мільйонів гривень при придбанні будівлі колишнього заводу "Краян".

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

"Вища рада правосуддя (ВРП) відмовилася розглядати скарги Центру протидії корупції (ЦПК) і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) на суддів Малиновського районного суду Одеси Сергія Черевка, Дмитра Передерка і Віктора Короя. Вони з грубими порушеннями виправдали міського голову Одеси Геннадія Труханова та його спільників у справі про розкрадання 92 млн грн Одеської мерії", - йдеться в повідомленні Центру.

Як зазначається, ЦПК подав у листопаді скаргу на суддів у справі Труханова, які допустили грубі порушення під час складання виправдувального вироку. Вони можуть свідчити про те, що такий вирок готувався заздалегідь і під диктовку адвокатів Труханова. Подібну скаргу ще влітку подавала САП. Проте ВРП навіть не взяла скарги до розгляду", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що члени ВРП аргументували свою позицію тим, що "справу вже слухає Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду, яка і має перевіряти порушення у вироку Малиновського суду Одеси".

Однак у Центрі протидії корупції акцентували, що "судді Антикорсуду не можуть карати колег за грубі порушення у вироках, цю функцію має виконувати ВРП - вищий суддівський орган".

На думку юриста Центру протидії корупції Андрія Савіна, "нинішня ВРП вже навіть не намагається шукати нормальних обґрунтувань своїм заангажованим рішенням".

Як зазначили в Центрі, у ВПР заявили, що ні ЦПК, ні САП не надали у своїх скаргах необхідних доказів. Хоча у скарзі з чіткими посиланнями на текст вироку вказана низка порушень.

Зокрема, "судді на користь Труханова оцінили у вироку аналітичну довідку, яку прокурори не надавали суду як доказ, а це заборонено кримінальним процесуальним кодексом. Також судді оцінили показання свідка, якого не викликали до суду і не допитували під час засідань. Хоча згідно з КПК, приймати до уваги слова свідка можна лише тоді, коли він був безпосередньо допитаний у суді, під час засідання", резюмували у Центрі протидії корупції.

Як повідомляв Укрінформ, Малиновський райсуд Одеси не знайшов винних у справі "Краяна" і виправдав усіх фігурантів справи про заволодіння бюджетними коштами. У САП не погодилися з цим рішенням і подали апеляційну скаргу, вимоги якої стосуються необхідності скасування необґрунтованого виправдувального вироку і постановлення нового, з призначенням покарання.

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Адвокат Труханова оскаржив цю ухвалу, але Верховний суд України відхилив скаргу на ухвалу ВАКС.

Вищий антикорупційний суд запланував на 27 січня судове засідання, на якому колегія суддів розгляне апеляційну скаргу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на виправдальний вирок Малиновського райсуду Одеси.