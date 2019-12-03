Верховний Суд відхилив скаргу адвоката Труханова на ухвалу ВАКС

Верховний Суд відхилив касаційну скаргу адвоката Одеського мера Геннадія Труханова - Тараса Пошиванюка щодо закриття апеляційного провадження Антикорупційного суду на виправдальний вирок у справі про придбання за завищеними цінами будівель одеського заводу "Краян".

Ухвалу колегії суддів Верховного Суду під головуванням Миколи Колтуновича оприлюднено в Єдиному державному реєстрі.

"Ухвала Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 18 жовтня 2019 року, якою відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою заступника генерального прокурора - керівника САП Холодницького Н. І. на вирок Малиновського районного суду м. Одеси від 04 липня 2019 року не підлягає оскарженню в суді касаційної інстанції, оскільки вона не перешкоджає подальшому кримінальному провадженню", - йдеться у рішенні ВСУ.

Як повідомлялося, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький подав апеляційну скаргу до ВАКС на виправдальний вирок Малиновського райсуду Одеси, яким чинного Одеського міського голову та інших співучасників визнано невинуватими у вчиненні інкримінованих злочинів щодо заволодіння коштами бюджету у сумі понад 92 млн грн внаслідок реалізації схеми придбання у комунальну власність приміщення адмінкорпусу колишнього заводу «Краян» за вдвічі завищеною ціною. Зокрема, вимоги апеляційної скарги стосуються необхідності скасування необґрунтованого виправдувального вироку і постановлення нового, з призначенням покарання.

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За результатами розслідування, прокурори САП інкримінували Труханову, кільком посадовим особам Одеської міськради, керівникам і засновникам деяких підприємств скоєння злочинів за ознаками ч. 5 ст. 191 КК України (заволодіння коштами шляхом зловживання службовим становищем), ч.2 ст.205 (фіктивне підприємництво), ч. 3 ст. 209 (легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом).